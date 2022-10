1 Vor dem Transport mit dem Rettungshubschrauber wurde das Mädchen notärztlich erstversorgt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Nach einem Reitunfall am Montagnachmittag in Filderstadt (Kreis Esslingen) musste ein neunjähriges Mädchen per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.















Beim Sturz von einem Pferd am Montagnachmittag in Filderstadt-Sielmingen ist ein neunjähriges Mädchen so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Neunjährige stürzte laut Polizei gegen 14 Uhr auf einem Pferdehof in der Reutlinger Straße von einem Pferd und verletzte sich hierbei. Vor dem Transport mit dem Rettungshubschrauber wurde das Mädchen notärztlich erstversorgt.