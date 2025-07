Reitunfall bei Weilheim: Junge Frau durch Sturz vom Pferd verletzt

1 Die Polizei meldet einen Reitunfall bei Weilheim. Foto: Carsten Rehder/dpa

Eine Reiterin hat sich in der Nähe von Weilheim Verletzungen unbekannten Ausmaßes zugezogen.











Ein Ast war wohl die Ursache für den Unfall einer Reiterin in Weilheim. Die 22-Jährige war am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf ihrem Pferd auf einer Wiese östlich der L1200 im Bereich Bräuhaus unterwegs. Beim Streifen eines Astes, so vermutet die Polizei, wurde das Tier wohl erschreckt. Die Reiterin fiel zu Boden. Durch den Sturz zog sie sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Die junge Frau wurde von der Besatzung eines Rettungshubschraubers versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.