Reitsport: Voltigieren ohne Pferd

1 Egal ob Aufschwung, Fahne oder Standwaage – auf dem „Dolly Jumper“ die Balance zu halten, ist gar nicht so einfach. Foto: tki

Neben echten Pferden setzt die Voltigier-Abteilung des Reit- und Fahrvereins Wernau auch auf einen „Dolly Jumper“. Der Simulator erfreut sich großer Beliebtheit.











In der Halle des Reit- und Fahrvereins Wernau beginnt das Training der Voltigier-Mädels. Wie auch beim Turnen müssen sich alle erst einmal aufwärmen. „Sonst verletzt man sich“, erklärt Julia Beuck, Kassiererin im Verein und für die Organisation der Voltigier-Abteilung zuständig. Warmlaufen, Turn- und Dehnübungen – das volle Programm. Dann kann es aufs Pferd gehen.