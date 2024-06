Reitsport in Esslingen: Erst der Joker, dann das Full House

1 Manch einen Schwimmflügel erwischt es: Das Joker-Hindernis beim L-Springen, hier sind Ulrike Moll vom RV Erlenhof Köngen und Dacota Melloni unterwegs. Foto: /Herbert Rudel

Das alljährliche Reitturnier des RFV Esslingen bietet vielen Pferdesportfreunden ein tolles Programm – ganz gleich ob kleinen oder großen.











Link kopiert

Am Ende entschieden Sekunden – wie es beim Springreiten eben so oftder Fall ist. Gerade dann, wenn mehrere Reiter die Hindernisse mit ihren Pferden ohne Fehler überwanden. So holten sich beim alljährlichen Reitturnier des RFV Esslingen am Jägerhaus im L-Springen mit Joker gleich neun Teilnehmer die volle Zahl von 54 Punkten. Dann entschied eben die schnellste Zeit über den Sieg – und den holte sich Eleni Gesierich vom RV Erlenhof Köngen mit ihrem Hengst Bhaskara Bona Parte in 57,43 Sekunden. Damit war Gesierich rund eine Sekunde schneller als ihre Vereinskollegin Ulrike Moll, die mit Stute Dacota Melloni 58,54 Sekunden für den Parcour benötigte. Beste Esslingerin war Liara Ruck. Die Lokalmatadorin wurde mit einer Zeit von 68,86 Sekunden und 41 Punkten 17.