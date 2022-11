1 Philipp Weishaupt auf dem neunjährigen Wallach Krokant aus dem Stall von Ludger Beerbaum in Riesenbeck siegt in Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Isabell Werth dominiert traditionell das Dressurreiten in der Schleyerhalle, Philipp Weishaupt setzt sich auf Krokant im Stechen der mit 100 000 Euro dotierten Springprüfung durch und sichert sich den Titel des Stuttgart German Masters.















Die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten schickt sich an, ihre Siegesserien beim German Master in der Schleyerhalle immer weiter auszubauen: Bei der sogenannten Kür-Tour um Punkte im Weltcup siegte Isabell Werth zwischen 1996 und 2018 neunmal mit sechs verschiedenen Pferden. In der Klassischen Tour um den begehrten Titel eines German Master gewann sie zwischen 1996 und 2018 sogar fünfzehn Mal, wiederum mit sechs verschiedenen Pferden.

Beim 36. Internationalen Reitturnier am Neckar startete die 53-Jährige am Freitag mit einem klaren Sieg im Grand Prix. Ihr Ritt auf dem zwölfjährigen Hengst Quantaz wurde mit guten 77,217 Prozentpunkten bewertet. Dafür gab’s 4000 Euro Siegprämie. Ingrid Klimke aus Münster und ihr Hengst Franziskus kam mit 74,3 Punkten auf den zweiten Platz. Die Olympiasiegerin von Tokio, Jessica von Bredow-Werndl, sattelte nicht ihre Trakehner Stute Dalera, sondern „nur“ ihr Zweitpferd, den 13-jährigen Hannoveraner Ferdinand – und kam nur auf Platz sieben. Ein Zweikampf zwischen ihr und Isabell Werth findet also nicht statt. Für Werth bietet sich nun die Chance, in Stuttgart wieder einmal vier Siege einzufahren – bei vier Starts.

Weishaupt triumphiert im Stechen

Das Finale um den Titel des German Master, ausgetragen seit 1987 und dotiert mit 100 000 Euro Preisgeld, sicherte sich im Stechen gegen fünf Konkurrenten Philipp Weishaupt aus dem Stall von Ludger Beerbaum in Riesenbeck auf dem neunjährigen Wallach Krokant. Den zweiten Platz erkämpfte sich sensationell die Nachwuchsreiterin Sophie Hinners auf der neunjährigen Stute Graphik aus dem Besitz des Haupt- und Landgestüts in Marbach auf der Schwäbischen Alb.