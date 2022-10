1 Strand auf La Digue: Die kleinste der drei bewohnten Hauptinseln der Seychellen ist knapp zehn Quadratkilometer groß. Foto: Wikipedia commons/Tobias Alt, Tobi 87 CC BY-S/ 4.0

Wer von Sonnenschein und Wärme nicht genug kriegen kann, dem steht die Reisewelt im Februar 2023 weit offen. Wir stellen einige der schönsten Reiseziele vor – mit 100 Prozent Sonnengarantie.















Im Februar wird es es in Deutschland oft ungemütlich: winterlicher Schneeregen und Kälte, Temperaturen unter Null-Grad-Grenze und eisige Winde herrschen vielfach vor.

Reiseziele für den Februar

Wenn in Deutschland der Winter in seinen letzten Zügen liegt, herrschen anderswo in der Welt Temperaturen rund um die 30 Grad Marke.

Auf unserer Karte finden Sie Tipps zu Zielen im Februar 2023 mit Sonnengarantie, traumhaften sommerlichen Temperaturen und wunderschönen Kulissen für Urlaubsschnappschüsse.

Länderliste