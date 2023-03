1 Susanne Hamann, Bettina Bernhard und Annette Schwesig freuen sich über den zweiten Platz bei der Abstimmung zur „Reiseredaktion des Jahres 2023“. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Reiseteil unserer Zeitung gewann die Silbermedaille bei der Wahl zur besten Reiseredaktion des Jahres aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.















Unsere Zeitung ist bei der Abstimmung zur „Reiseredaktion des Jahres“ zum vierten Mal in Folge auf dem Treppchen gelandet: Das Reiseteam, bestehend aus Susanne Hamann, Bettina Bernhard und Annette Schwesig, belegt 2023 mit 132 Punkten Platz zwei. Der Titel ging an die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ (135 Punkte), auf Platz drei kam die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (124 Punkte) knapp vor der „Süddeutschen Zeitung“ (122 Punkte). Unter den Platzierten sind weitere überregionale Medien wie die „Welt am Sonntag“ (83 Punkte/Platz 6) oder die „Neue Zürcher Zeitung“ (73 Punkte/Platz 9).

Entscheidend: Qualität, Relevanz, Vertrauen

Bei dem Ranking von Touristik PR trifft eine Jury eine Vorauswahl aus den mehr als 680 touristischen Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über diese 50 Redaktionen in der Endrunde stimmen Journalisten sowie PR-Fachleute ab. Bei der Wahl geht es nicht nur um Text- und Layout-Qualität, sondern auch um Relevanz, Unabhängigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Die Preisverleihung fand in Berlin auf der Reisemesse ITB statt. Alle Ergebnisse finden Sie hier.

Glückwunsch auch an die freien Mitarbeiter

Erfreulich aus unserer Sicht ist auch das Ergebnis der Wahl zum Reisejournalisten oder der Reisejournalistin des Jahres, bei der nur freiberuflich tätige Kollegen zugelassen sind. Alle drei Erstplatzierten schreiben seit vielen Jahren für unsere Reiseredaktion: Gewonnen hat Stefanie Bisping vor Helge Sobik und Franz Neumeier, der zugleich die Bloggerwertung für sich entscheiden konnte.