Geht Ihre nächste Reise in die USA und Sie sind bereits voller Vorfreude? Das ist sehr gut und sollte auch genauso sein! Doch vor lauter Vorfreude sollten Sie nicht vergessen, dass Sie für die Einreise in die USA einige Punkte beachten müssen. Welche genau das sind und wie Sie diese am besten angehen, beschreiben wir Ihnen in diesem Beitrag. Dadurch steht Ihrer Reise in die USA nichts mehr im Wege!















Beantragen Sie rechtzeitig ein ESTA!

Wenn Sie für weniger als 90 Tage in den USA bleiben, reicht meistens die Beantragung eines ESTA aus. Ein ESTA ist eine Einreisegenehmigung, die Sie sehr leicht online beantragen können und eine elektronische Bestätigung erhalten. Für die Beantragung benötigen Sie einen Ausweis sowie eine Kreditkarte oder ein PayPal Konto, sodass die Eingabe der Daten schnell und einfach erfolgen kann. Nach dem Erhalt des ESTA ist dieses zwei Jahre gültig und in dieser Zeit können Sie problemlos in die USA einreisen.

Sie sollten außerdem berücksichtigen, dass auch Kinder ein ESTA benötigen und dieses vorher beantragt werden muss. Die Beantragung eines ESTA kostet 14 US-Dollar und auch dies sollten Sie bei der Urlaubsplanung berücksichtigen.

Falls Sie für einen längeren Zeitraum in den USA bleiben wollen oder vorhaben, im Ausland zu arbeiten, dann sollten Sie sich über die Beantragung eines Visums informieren. Dieses ist mit deutlich mehr Arbeitsaufwand verbunden und muss bereits mehrere Monate vor Reisebeginn beantragt werden.

Planen Sie bereits im Vorfeld Ihre Unternehmungen!

Die USA ist ein beliebtes Reiseziel, da die Möglichkeiten dort sehr vielfältig sind. Es gibt sehr viele Sehenswürdigkeiten, die kaum innerhalb eines einzigen Urlaubs abgehakt werden können. Deshalb ist es sinnvoll, wenn Sie sich vor der Reise bereits einige Unternehmungen überlegen und die Tickets dafür buchen. In den meisten Fällen benötigen Sie dafür eine Kreditkarte und sollten sich, falls Sie bisher keine besitzen, über die verschiedenen Anbieter rechtzeitig informieren. Es ist außerdem empfehlenswert, wenn Sie die Kreditkarte bereits zuhause ausprobieren und schauen, dass alle Zahlungen reibungslos funktionieren. Andernfalls kann der Start in den Urlaub eher mit Enttäuschungen und Stress verbunden sein.

Lassen Sie sich von dem Land der unzähligen Möglichkeiten faszinieren und schauen sich im Vorfeld die vielfältigen Freizeitangebote an. Vielleicht möchten Sie gerne mal ein Footballspiel sehen oder lieber auf ein Konzert gehen? Bestenfalls überlegen Sie sich dies rechtzeitig, um Ihren Reisezeitraum darauf abstimmen zu können. Natürlich kommt es auch darauf an, ob Sie einen Urlaub in einem Hotel oder eine Rundreise innerhalb der USA planen.

Zudem sollten Sie sich auch vorher über die Temperaturen in Ihrem Urlaubsgebiet informieren, da diese innerhalb der USA stark schwanken können. Wenn Sie beispielsweise eine Rundreise machen möchten, sollten Sie für alle Gegebenheiten ausgestattet sein und damit rechnen, dass es in den Wüstengebieten sehr heiß, aber in anderen Regionen vielleicht verschneit sein kann. Genau diese Vielfältigkeit macht allerdings auch die USA als Urlaubsziel so attraktiv und sollte deshalb von Ihnen wertgeschätzt werden. Wir können Ihnen sehr empfehlen, dass Sie sich die verschiedenen Regionen im Internet genauer anschauen und sich die jeweiligen Städte heraussuchen, die Ihnen am meisten zusagen und die mit dem Auto erreichbar sind.