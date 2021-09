Reisen in der Coronapandemie

1 Die Niederlande verschärfen ihre Corona-Regeln für Einreisende aus Deutschland. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bei der Einreise von Deutschland in die Niederlande gab es zuletzt keine besonderen Beschränkungen. Ab kommendem Montag verschärfen die Niederlande nun die Einreiseregeln.

Den Haag - Angesichts der verschlechterten Corona-Lage in Deutschland verschärfen die Niederlande ab kommendem Montag die Einreiseregeln. Erforderlich ist ab dann der Nachweis einer Impfung, eines negativen Tests oder der Genesung, teilte das Außenministerium in Den Haag am Freitag mit.

Ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren. Wer mit dem Flugzeug in die Niederlande fliegt, muss künftig zuvor eine Gesundheitserklärung ausfüllen und bei sich führen. Auch geimpften Niederländern wurde bei der Rückkehr aus Deutschland zu einem Schnelltest geraten. Zuletzt gab es bei der Einreise von Deutschland in die Niederlande keine besonderen Restriktionen.