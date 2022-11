1 Annemarie Metzler vor der Sultan-Qabus-Moschee: Die Hauptmoschee im Oman ist eines der größten islamischen Gotteshäuser weltweit. Foto: Gerlinde Wicke-Na/er

Abenteuerreisen sind auch für Menschen mit Handicap möglich. Ein Trip im Rollstuhl durch den Oman, wo ein Traumurlaub im Land von Tausendundeiner Nacht Wirklichkeit wird.















Gleich am Eingang von Beit Zaffa in Al Hamra endet die Erkundung für Annemarie Metzler. Das viele Jahrhunderte alte omanische Haus, das heute als Museum das frühere Leben der Bewohner zeigt, ist viel zu eng und stufig für die Frau mit Handicap. Enttäuscht dreht sie ihren Rollstuhl, will zurück auf die Straße.