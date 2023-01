27 Dutzende Caravan-Modelle luden die Besuchern der CMT ein, genau unter die Lupe genommen zu werden. Foto: Lichtgut/eif Piechowski

Die Urlaubsmesse Camping, Motor und Touristik, CMT, lockt nach der Corona-Pause Tausende in die Stuttgarter Messehallen. Das Angebot reicht von Wanderungen im Schwarzwald über Alpenhotels bis zu Radtouren in Neuseeland und Patagonien.















Lara Waimer genießt die Pause: Seit drei Stunden ist die Siebenjährige schon mit ihren Eltern und der kleinen, dreijährigen Schwester auf dem weitläufigen Messegelände unterwegs. Sie mussten früh auf stehen an diesem Samstag, denn sie sind aus Pfaffenhofen in der Nähe von Neu-Ulm zur Urlaubsmesse CMT, Camping, Motor und Touristik, auf den Fildern angereist. Jetzt sind sie gerade in der Halle 7, in der außer Zelten und Campervans Zubehör für den Campingurlaub zu finden ist. „Hier sind wir richtig: Wir suchen Stühle, Tische und weiteres Zubehör für den nächsten Urlaub“, sagt Mutter Marion Waimer. Das Urlaubsziel steht schon fest: Mit Wohnwagen und Vorzelt soll es auf einen Campingplatz am Millstätter See im österreichischen Kärnten gehen. Man habe schon eine Idee, wolle sich aber noch genauer auf der CMT informieren. „Wir lieben Camping, weil man nicht an Essenszeiten gebunden ist, frei und flexibel ist und vor allem auch wunderbar gemütlich“, sagt die 42-Jährige.

Wer sich wie die Waimers nach der zweijährigen Pause an den Ständen informieren wollte, brauchte vor allem Geduld. Egal, in welcher der zehn Hallen man unterwegs war – der Andrang war enorm. Zehntausende strömen schon am frühen Morgen auf die Messe, auf der 1621 Ausstellerinnen und Aussteller aus 100 Ländern um die Gunst von Reisenden werben. Auf der Autobahn und den Zufahrtsstraßen bildeten sich Staus.

Raus aus dem Camper, ran an den Gleitschirm

Für Christoph Antwerpen aus dem bayerischen Altötting hat sich das Warten gelohnt. Der 56-Jährige ist zum ersten Mal auf der CMT und begeistert vom riesigen Angebot im Segment Caravaning. „Wir haben schon ein Wohnmobil, sind aber auf der Suche nach einem neuen. Hier werde ich sicher fündig“, sagt er. Meistens zieht es ihn in die Berge, weil neben dem Caravaning auch Gleitschirmfliegen zu seiner großen Leidenschaft zählt. Auch in diesem Jahr will er Sport und Urlaub miteinander verbinden, Das soll ihn von Salzburg nach Monaco führen. Die Strecke will er im Wohnmobil bewältigen – und gelegentlich in den Himmel gleiten.

Silke Kischat und Horst Klumpp sind in Halle 9 unterwegs, in der sich bis zum Montag, 16. Januar, eine Spezialmesse Fahrrad- und Wander-Reisen präsentiert. Das Paar hat sich erstmals für eine Radreise entschieden. Die Reise steht auch schon fest. Sie wollen über die kroatischen Mittelmeerinseln hüpfen, der Urlaub ist schon gebucht. Jetzt stehen sie am Stand des Veranstalters, um Details zu besprechen. Das Konzept: Ein Schiff fährt von Insel zu Insel, Kofferpacken soll entfallen und man kann die Eiländer mit dem Rad im eigenen Wohlfühltempo erkunden. Abends soll es wieder an Bord gehen. „Es ist unsere erste Radreise und es macht Spaß sich hier vor Ort nochmals im Detail zu erkunden“, sagt Silke Kischat.

Wanderexperte mit internationaler Erfahrung und Träumen

In der Oskar-Lapp-Halle 6 ist Lorenz Wiehl auf der Suche nach einer neuen Region in Baden-Württemberg, die er zusammen mit seiner Frau zu Fuß erkunden will. „Wir sind hier, um neue Wanderziele in der Region zu finden“, sagt der 65-Jährige aus Gütenbach im Schwarzwald. Wiehl kennt sich mit Wanderwegen aus, ist ehrenamtlich Wegewart beim heimatlichen Schwarzwaldverein und für den zertifizierten 106 Kilometer langen Zweitäler Steig verantwortlich. Die Wiehls sind fündig geworden und werden 2023 voraussichtlich das Altmühltal durchwandern. 2022 war das Paar für zwei Monate in Neuseeland. „Wir träumen auch von einer Reise nach Patagonien“, sagt Lorenz Wiehl. Auf der CMT wollen sie sich mit Material eindecken.

Noch sehr unentschlossen hingegen wirken die Victoria und Johanna Schönhof aus Pforzheim. Die Zwillinge wollen im Sommer ihr Abitur machen und sind zusammen mit einer Freundin auf der Suche nach einem Reiseziel. „Ein genaues Ziel wissen wir noch nicht. Wir wollen aber nicht nur irgendwo am Strand liegen, sondern auch Land und Leute kennenlernen“, sagt Victoria. Sie haben sich über Jamaica informiert. Die Karibikinsel kommt aber wohl nicht in Frage. Mexico finden sie spannend, vielleicht auch Asien.

Konkrete Vorstellungen hingegen hat Nina von Groeling aus Hamburg. „Einmal im Jahr habe ich Sehnsucht nach den Bergen“, sagt sie. Wahrscheinlich wird es nach Österreich gehen. Sie informiert sich gerade über spezialisierte Wanderhotels in den Alpen. „Eines davon könnte es werden“, sagt die 56-Jährige, die auch mit einem Angebot in eigener Sache auf der CMT unterwegs ist: Sie bietet geführte Fahrradtouren durch Hamburg an, die sich besonders für Frauen konzipiert sind, die eine Krebserkrankung überstanden haben.