Reisemesse in Stuttgart: Kleine Geschenke für die CMT-Besucher und Urinspende für die Uni

Nein, Freibier gibt es auf der CMT nicht. Am Stand der Braubruderschaft Besigheim in Halle eins der Messe Stuttgart wird Bier aus einer Zapfanlage ausgeschenkt. Die Anlage ist an einen begehbaren Anhänger gebaut und das Bier wird für fünf Euro den Becher verkauft.

Der Anhänger ist eine Art von Spielerei für Camper, wie man sie oft auf der Reisemesse finden kann. „Unser Bier wird normalerweise nicht verkauft. Wir wollten heute vor allem die Zapfanlage vorführen“, sagt ein Mitarbeiter. Das Getränk, das in mühsamer Handarbeit hergestellt wird, wäre zum Verschenken dann doch zu schade.

An anderen Ständen ist man wiederum spendabler. An den meisten von ihnen können Besucher etwas umsonst mitnehmen. Manche Aussteller schenken ein Glas Wein aus oder es gibt Bergkäse aus Südtirol. Zu einem regelrechten Erkennungsmerkmal für Messebesucher, sind wiederum die Wundertüten geworden. Es sind meist hochwertige Tragetaschen, die neben Prospekten auch kleine Geschenke beinhalten. Beispielsweise gibt es beim Stand von Ringhotels eine kleine Mischung aus Feldblumensamen und einen wiederverwendbaren Kronkorkenverschluss.

Ohrenstöpsel von der Kinderhospiz

Auch die Vertreter des Hotels Side Story laden Besucher mit Köstlichkeiten aus der Türkei in ihren Stand. Dort gibt es türkischen Schwarztee und Lokum, eine Süßspeise. Die Mitarbeiter vom Stand von Caravaning geben den Besuchern in Tüten Gummibärchen und Prospekte übers Campen mit. Direkt am Haupteingang der Messe ist zudem der Stand der Kindershospiz Stuttgart. Dort werden lärmempfindlichen Menschen Ohrenstöpsel mitgegeben.

Auf Spenden von den Besuchern angewiesen sind wiederum die Mitarbeiter der Universität Stuttgart. Am Stand der Firma Arwinger steht auch der wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts für Mikrobiologie Daniele Funaro. Während Arwinger für die selbstentworfene Trenntoilette wirbt, die man in den Camper einbauen kann, klärt Fumaro die Besucher darüber auf, wie man aus Urin Kalksandstein herstellen kann.

Der 61-Jährige Marco schüttet den Inhalt seines Auffangbehälters in den 600 Liter umfassenden Kanisters vor der Messe. Foto: Lichtgut

Über die gesamte Dauer der CMT können gerade Camper ihre Auffangbehälter auf dem Parkplatz P31 hinter der Halle drei entleeren. „Wir versuchen möglichst viel Urin zu sammeln, um mit dem Harnstoff unsere Materialien herzustellen“, sagt Fumaro. Auf dem Parkplatz stehen daher bis Sonntag noch drei Behälter, die jeweils 600 Liter auffassen können, bereit.