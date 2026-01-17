19 Ein Wohnmobil gefällig? Es gibt sie in allen Größen bei der CMT zu sehen – und zu kaufen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Trotz aller Krisen: Die Deutschen wollen am Urlaub nicht sparen. Sie verreisen weiter fleißig. Und können sich dafür bei der Reisemesse CMT Ideen holen.











Es läuft bei der CMT. 1660 Aussteller präsentieren sich bis zum Sonntag, 25. Januar, bei der Reisemesse. Damit haben sich noch ein paar mehr Aussteller reingequetscht als noch im Vorjahr, dabei hieß es damals schon, alle Messestände seien ausverkauft. Wenn es das Wort geben würde, müsste man sagen, die CMT ist dieses Jahr noch ausverkaufter. Um Superlative ist man in der Branche nicht verlegen, und Worte schöpfen kann man auch ganz gut. Baden-Württembergs oberste Touristikerin Christine Schönhuber lobte die heimischen Betriebe, mahnte aber auch: „Wir müssen immer weiter innovaten!“