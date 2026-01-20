CMT in Stuttgart: Der pure Luxus auf Rädern – das sind die teuersten Wohnmobile auf der CMT

Der pure Luxus auf Rädern – das sind die teuersten Wohnmobile auf der CMT

9 High-End- Ausstattung im Morelo Grand Empire Foto: sto

Sie sind das Maß aller Dinge auf der Stuttgarter Reisemesse: Wohnmobile im Luxuslinerstil. Ein Hersteller schafft es damit nah an die Eine-Million-Euro-Grenze heran.











Link kopiert

Anders als an den beiden Wochenenden mit einem jungen Publikum ist die CMT werktags fest in Seniorenhand. Der beliebteste Tummelplatz für die rüstigen Senioren und Seniorinnen sind dabei die Ausstellungsflächen für Wohnmobile, wobei das hintere Drittel von Halle 3 den Titel „Rentners Paradise“ verdient.

Dieser Bereich ist eine Art Projektionsfläche für den ganz wilden Ruhestandtraum. Hier steht das Großwild unter den Wohnmobilen auf der Stuttgarter Reise- und Freizeitmesse.

Luxus-Wohnmobile auf der CMT: Diese Kunden suchen keine Schnäppchen

Aber auch der Fantasie der Hersteller sind keine Grenzen gesetzt, wie sich bei näherer Betrachtung der High-End-Camper zeigt. Der Premiumanspruch gilt für die Ausstattung ebenso wie für die Preisgestaltung. Der ausgestellte Grand Empire 110 GSO von Morelo kommt auf den Listenspitzenwert von 821 550 Euro in der aktuellen CMT-Ausführung. Es geht aber auch noch höher hinaus, der Grand Empire 120 GSO schafft es mit der entsprechenden Ausstattung ganz nah an die Eine-Million-Euro-Grenze heran.

Die potenziellen Kunden in diesem Segment suchen auch nicht nach Rabatten und Schnäppchen, sondern – koste es, was es wolle – nach der großen Opulenz auf Rädern. Dazu zählt beim Grand Empire ein Übernachtungsbereich, der nicht Kabine, sondern Schlafgemach ist. Dazu eine hochwertige Küche mit High-End-Spülmaschine, Dusche und Toilette natürlich auch vom Feinsten.

Weiter geht es mit der „Luxus-Lounge-Sitzgruppe mit ergonomisch geformter Royal-Lederpolsterung, Sitzheizung und Massagefunktion“. Viel Platz nimmt noch die im Heck des Fahrzeugs integrierte Garage ein, die einen Pkw schluckt. Das alles passt in den 11,5 Meter langen, 18 Tonnen schweren Koloss, der auf dem Daimler-Lkw Actros 1846 L basiert.

Zu den Geheimnissen eines mobilen Luxusapartments gehört, dass Besitzer oder Besitzerin unter Verschluss gehalten werden. Prominent seien aber die wenigsten Käufer der abgefahrenen Luxusapartments. „Unser typischer Kunde ist 55, Unternehmer, der hart dafür gearbeitet hat, etwas aufzubauen, und jetzt sein Leben genießen will“, heißt es vonseiten der zu Knaus Tabbert AG gehörenden Marke.

CMT in Stuttgart: Drei Unternehmen aus einem oberpfälzischen Ort

Die exquisiten deutschen Anbieter sitzen nicht nur während der Messe direkt dicht an dicht, sie sind auch an ihren Heimatstandorten Nachbarn. Wie Morelo hat das Unternehmen Concorde seinen Sitz im oberpfälzischen Schlüsselfeld, das im Landkreis Bamberg liegt.

Und keine zehn Kilometer entfernt, im Teilort Aschbach, produziert das dritte Schwergewicht der Branche: die Firma Phönix. Sie geht mit ihrem TopX-Alkoven als größtmögliches Vorzeigemodell zum Preis von 564 510 Euro auf der CMT an den Start. Concorde hingegen ist in dieser absoluten Oberklasse mit dem 765 985 Euro teuren Liner 1095 GI vertreten.