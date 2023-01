Reisemesse CMT in Stuttgart

1 Auf der Homepage informiert die Messe, dass Tickets für die CMT nur online erhältlich sind. Foto: Iris Frey

Die Reisemesse CMT bietet Menschen ohne Computer den Kauf von Eintrittskarten am Automat vor Ort an. Ein Kombiticket mit kostenloser VVS-Karte gibt es in dem Fall nicht.















Horst Mack (83) aus Bad Cannstatt ärgert sich mächtig. Seit Jahren besucht der Rentner Deutschlands größte Reisemesse CMT und hatte sich bisher im Vorfeld an einer Ticketverkaufsstelle in Stuttgart die Eintrittskarten besorgt. Doch jetzt ist er verunsichert, weil er erfahren hat, dass der Vorverkauf der Eintrittskarten hauptsächlich über das Internet abgewickelt wird. „Was machen diejenigen, die kein Smartphone und keinen Computer oder keinen Enkel haben, der helfen kann?“, fragt er.

Der Pressesprecher der Messe Stuttgart, Axel Recht, verteidigt die Umstellung beim Ticketverkauf. Es werde den Besuchern nachdrücklich empfohlen, die Karten zu allen Messen im Internet zu kaufen. Das bringe viele Vorteile: die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs im ganzen VVS-Gebiet, der schnelle Zugang zu den Messehallen ohne lange Wartezeiten und die Karten könnten bequem von Zuhause aus gebucht werden. Dies werde von immer mehr Gästen gefordert und begrüßt. Doch räumt der Sprecher ein, dass das nicht für jeden machbar ist. Es sei dem Unternehmen bewusst, dass es Menschen ohne digitale Möglichkeiten gebe. Für sie gebe es an den Messeeingängen Ost und West mehrere Automaten, an denen sie ihre Eintrittskarten mit EC- oder Kreditkarte oder in bar kaufen könnten.

Automaten an Messeeingängen Ost und West

Auch an den Messeeingängen könnten sich die Besucher an Terminals mit dem entsprechenden Eintritts-Code ihr Ticket erstellen und ausdrucken lassen. „Dies ist allerdings mit gewissen Einschränkungen verbunden, da es sich um einen Mehraufwand handelt“, sagt Recht. Und es fielen dann die Vergünstigungen des ÖPNV weg, für den Service werde eine Bearbeitungsgebühr von drei Euro erhoben. Zudem schließt er Warteschlangen nicht aus. Ermäßigte Karten für Gruppen wie Schüler, Studenten oder Rentner gebe es nicht mehr. „Dafür haben wir dieselben Preise wie vor Corona bei der CMT 2020, trotz Inflation.“ Der Sprecher entschuldigt die Änderungen, es sei eine Entscheidung, sich auch an die digitale Entwicklung anzupassen.

Homepage der CMT empfiehlt Ticketkauf nur online

Auf der Internetseite informiert die Messe, dass Tickets nur online zu kaufen und die Kassen vor Ort geschlossen sind. „Drei Euro extra, das ist ja allerhand“, sagt Mack. Er sieht alle Senioren, die keinen Computer haben, benachteiligt. Das Ganze sei schlecht organisiert und nicht gut durchdacht, sagt der 83-Jährige. Er freue sich auf die Messe, wolle nur die Karte kaufen und sich dort nicht noch an einen Computer stellen, den er womöglich nicht verstehe und hinter ihm bilde sich eine Schlange. „Das ist doch nur Stress“, sagt der Senior.

Kritik vom Stadtseniorenrat

Die Vorsitzende des Stadtseniorenrats, Renate Krausnick-Horst, erklärt: „Die Verwaltung wird auf digital umgestellt, aber niemand denkt dabei an die Älteren.“ Sie plädiert dafür, die alten Systeme für die Älteren beizubehalten. Sie will die Bundesvertretung der Senioren informieren, die Zugang zum Bundestag habe. „So etwas gehört vors Bundesverfassungsgericht. Das ist ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot.“