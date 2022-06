1 Sven Schmutzer betreibt das sonnenklar.TV Reisebüro in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Reiselust scheint in diesem Jahr besonders groß: Die Reisebüros in Esslingen freuen sich wieder über eine steigende Zahl der Anfragen, und auf dem Stuttgarter Flughafen herrschte in den vergangenen Tagen Hochbetrieb.















Die Welt ist riesig – die Urlaubszeit begrenzt. Nach zwei Jahren Coronapandemie ist das Fernweh nach Strand und Meer groß. Inzwischen sind Reisen in fast alle Länder wieder möglich. Das bekommen auch die Reisebüros in Esslingen zu spüren. Und nicht erst seit diesen Tagen. „In den vergangenen Wochen können wir einen deutlichen Zuwachs an Urlaubsanfragen verzeichnen“, erzählt Sven Schmutzer, der Inhaber des sonnenklar.TV Reisebüros in Esslingen. Die Buchungszahlen seien fast wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. „Wir haben bisher in diesem Jahr bereits doppelt so viele Buchungen als im Vergangenen“, fügt er hinzu.