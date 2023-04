20 Das Bankenviertel Canary Wharf im Osten von London erfindet sich gerade neu und will lebenswert werden. Foto: Imago/Panthermedia/cm8k

Während England mit den Auswirkungen des Brexit kämpft, entsteht in London ein Wohlfühlstadtteil für Besserverdiener. Hochhäuser, Kanäle und künstliche Atmosphäre: Das Viertel Canary Wharf ist ein Symbol für den Wandel Londons.















Fußgänger warten an einer Ampel, bis der Bus der Linie 135 in Richtung Old Street gemächlich um die Ecke tuckert. Die typisch roten Doppeldecker wirken in dieser Ecke von London seltsam fremd – weil Canary Wharf auch nicht aussieht wie der Rest der britischen Metropole. Die Gegend ist cool, seltsam steril, eine Stadt in der Stadt, bevölkert von Menschen in eng geschnittenen Anzügen.