Lateinamerika so nah – seit über 25 Jahren nimmt das Joe Peña’s Esslingen seine Gäste mit auf eine Reise hinein in eine Welt voll mexikanischer Lebensfreude. Im Restaurant wird die als Weltkulturerbe ausgezeichnete Küche serviert, an der Bar eine farbenfrohe Palette kreativer Cocktails gemixt.

Eine kulinarische Reise durch das sonnige Mexiko

Auf der kulinarischen Entdeckungsreise geht es quer durch die spannendsten Regionen Mexikos. Die unterwegs entdeckten Schätze finden sich auf der Speisekarte von Joe Peña’s wieder: Die Halbinsel Yucatán steht für die Mayakultur und die von der Karibik inspirierte Küche mit exotisch gewürzten Meeresfrüchten und frischem Fisch. Aus Oaxaca kommen einzigartige Molen, die typischen mexikanischen Saucen in facettenreichen Variationen. Auch viele der würzigen Grillgerichte haben hier ihren Ursprung. Arabische Einflüsse finden sich bei Gerichten aus Puebla wieder, die oft mit getrockneten Früchten und Nüssen verfeinert werden. Und ein ganz besonderer Burrito, der ausgebackene Chimichanga, ist ein Mitbringsel aus Sonora.

Abgerundet wird die vielfältige Speisekarte durch Cocktails und Drinks – von absoluten Klassikern bis hin zu neuen, ausgefallenen Kreationen. Der landestypische Tequila darf dabei nicht fehlen. Joe’s kulinarische Reise geht weit über den Tellerrand hinaus und setzt sich in jedem Glas fort – ein Erlebnis für alle Sinne.

Events im Joe Peña’s: Von Weihnachten bis Salsa

Das Joe Peña’s Esslingen hat sich nicht nur als Restaurant und Cocktailbar einen Namen gemacht, sondern auch als Eventlocation. Ein besonderes Highlight bietet die Cantina y Bar zu Weihnachten: Die Räumlichkeiten können für Weihnachtsfeiern im Mexican-Style gebucht werden. Firmen und ihre Teams erwartet ein unvergessliches Erlebnis mit authentischen mexikanischen Gerichten, originellen Cocktails und sonniger Atmosphäre – mitten im Winter. Für ein „Feliz Navidad“, das festliche Stimmung und das Lebensgefühl Mexikos gekonnt vereint. Reservierungen können per Mail oder telefonisch erfolgen.

Das ganze Jahr hindurch wird Feiern im Joe’s zur Leidenschaft. Immer freitags ab 21.30 Uhr können Gäste beim Salsa-Abend für alle Level in mexikanischer Lebensfreude schwelgen. Bei einem Tanzkurs vorab üben alle ihre Moves für die anschließende Salsa-Party. Der Eintritt sowie der Tanzkurs sind kostenfrei.

Das Team von Joe Peña’s lässt sich außerdem regelmäßig etwas Neues einfallen. Seit Oktober startet jeden Samstag das brandneue Event „Cocktails & Beats“. Der Abend beginnt ab 21 Uhr mit einer entspannten Chart-Session. Ab 22.30 Uhr eröffnet dann die Cocktail Happy Hour und DJ-Beats locken auf die Tanzfläche. Auch hier ist der Eintritt selbstverständlich kostenfrei.

Ob zum Essen, zum Treffen auf ein paar Drinks mit Freunden oder um ausgelassen zu tanzen und zu feiern – das Joe Peña’s Esslingen ist definitiv die richtige Adresse.

No Fronteras, solo Horizontes: Wie die Reise begann

Am Anfang waren ein alter VW Käfer, eine Handvoll Freunde und ein abenteuerlicher Roadtrip. Anfang der 80er-Jahre führte die Reise die Käfer-Insassen von San Diego über die mexikanische Grenze hinweg und entlang der Halbinsel Baja California bis nach Cabo San Lucas im Süden. Unterwegs, irgendwo zwischen Street Tacos, Tequila Sunrise und frischen Meeresfrüchten, wurde eine Idee geboren. Was wäre, wenn sich die Atmosphäre und das Lebensgefühl, das die Freunde auf ihrer Reise erlebt hatten, mit nach Deutschland nehmen ließe?

Aus der Idee wurde ein Plan und 1987 eröffnete das erste Joe Peña’s in München. Seit damals haben sich die Gründer der Mission verschrieben, ihre Leidenschaft für die Küche und die Traditionen Mexikos in die Herzen der Menschen in Deutschland zu tragen. Und seit damals nimmt Joe Peña’s seine Gäste mit auf eine gemeinsame Reise, bei der es keine Grenzen, nur Horizonte gibt – „no fronteras, solo horizontes“.

Eintauchen und die mexikanische Küche und Kultur mit allen Sinnen genießen. Das Team von Joe Peña’s freut sich auf den Besuch.

Info: Joe Peña’s, Kollwitzstraße 1, 73728 Esslingen, im Dick-Center, Nähe Bahnhof Esslingen. Reservierungen können per Mail oder telefonisch erfolgen. Mehr auch auf der Webseite von Joe Peña’s Esslingen.