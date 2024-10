Reihe für den Nellinger Künstler Rudolf Harr: Fantasiereisen mit einem Clownsgesicht

1 Tuschezeichnungen von Rudolf Harr zeigen Doris Heinlein und Manfred Bretschneider auf den Kirchenbänken. Foto: Ines Rudel

Das vielseitige Schaffen des Künstlers und Pädagogen Rudolf Harr dokumentiert eine Veranstaltungsreihe in Ostfildern. Dabei geht es auch um kreative Prozesse.











Gebannt schauen Doris Heinlein und Manfred Bretschneider auf die Zeichnungen in den Kirchenbänken von St. Blasius in Nellingen. Da ist ein Pfarrer mit wehendem Talar zu sehen, der die Gemeinde um sich schart. Lebendige Szenen aus der evangelischen Kirchengemeinde hat der Schulleiter, Pädagoge und Maler Rudolf Harr in Bildern festgehalten. Anlässlich seines 100. Geburtstags findet eine Reihe mit Ausstellungen und Veranstaltungen statt.