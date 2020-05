So viele Einkommensmillionäre leben in Stuttgart

1 Im Großraum Stuttgart wohnen die meisten Besserverdiener. Foto: dpa/Patrick Seeger

Reich, reicher, Baden-Württemberg: Laut des Statistischen Landesamts leben im Südwesten rund 4000 Menschen, die pro Jahr mindestens eine Million Euro einnehmen – die meisten davon im Großraum Stuttgart.

Stuttgart - Im Südwesten Deutschlands wohnen fast 4000 Steuerpflichtige, die pro Jahr mindestens eine Million Euro einnehmen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, waren 2016 exakt 3.813 Einwohner Einkommensmillionäre. Die Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp acht Prozent.

Millionärsdichte in Baden-Baden am höchsten

Die meisten dieser Besserverdiener wohnen im Großraum Stuttgart. Der Stadtkreis Stuttgart nimmt die Spitzenposition ein (415), gefolgt vom Landkreis Ludwigsburg (196). An dritter Stelle steht der Landkreis Esslingen (161). Betrachtet man die „Millionärsdichte“ je 10.000 Einwohner, so liegt Baden-Baden mit 19,4 an erster Stelle, gefolgt von Heidelberg (14,2) und Stuttgart und Ulm (beide 12,6).

Die Spitzenverdiener nahmen insgesamt 11,5 Milliarden Euro ein. Sie bezahlten dafür 3,8 Milliarden an Steuern - das sind mehr als acht Prozent der bei allen Steuerpflichtigen festgesetzten Steuern.