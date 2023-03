1 In fröhlichem Sonnengelb sind die Wände in Sandy Hellers Unterrichtsraum gestrichen. Die Powerfrau lebt ihre Leidenschaft für die Musik. Foto: Gaby Weiß

Seit 25 Jahren ist Musik nicht nur ihre Leidenschaft, sondern ihr Beruf: Sandy Heller arbeitet als Sängerin im Bereich Rock und Pop und bringt als ausgebildete Coachin Menschen das professionelle Musizieren bei. Hier verrät sie, worauf es beim Singen ankommt.















„Music is the key“ und „You are the Music“ – über dem Klavier und an der Wand im Wohnzimmer bekennt Sandy Heller in ihrer Wohnung in Reichenbach Farbe für ihre große Leidenschaft. Musik ist für die 47-Jährige Passion, Herzensangelegenheit und Lebenselixier: „Musik ist ein Anker, der einen hält, bevor man abdriftet. Musik erfüllt mich. Und durch die Musik kann ich etwas geben.“ Seit 25 Jahren singt sie öffentlich, seit 2010 ist die gelernte Speditionskauffrau freiberuflich unterwegs: Als Sängerin und Musikerin solo, im Duo mit Udo Seiler und als Frontfrau der Cover-Band Squeezed, als Lehrerin für Gitarre und Klavier und als Vocal Coach. „Es ist ein Geschenk, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte“, ist die Powerfrau dankbar.