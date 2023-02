1 Die Polizei ermittelt zu drei Einbrüchen im Kreis am Wochenende. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Stephan Jansen

Am Wochenende haben an mehreren Orten im Kreis Esslingen Einbrecher zugeschlagen. In einem Fall konnte eine Alarmanlage die Täter noch rechtzeitig in die Flucht jagen.















Mehrere Einbrecher haben in den vergangenen Tagen im Kreis Esslingen zugeschlagen. Im Zeitraum von Mittwoch 15 Uhr bis Samstag 16 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Eberhardstraße in Reichenbach eingestiegen. Über etwaiges Diebesgut ist noch nichts bekannt.

In der Nacht zum Sonntag schlug dann in Lenningen eine Alarmanlage zwei Einbrecher in die Flucht, die versuchten in eine Tankstelle in der Gutenberger Straße einzubrechen. Als der Alarm gegen 2.10 Uhr am Sonntag auslöste, ergriffen die beiden zu Fuß die Flucht in Richtung Oberlenningen.

In Wendlingen schlug zwischen Freitagabend und Samstagmittag ein Unbekannter die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weberstraße ein. Innen durchwühlte er die Einrichtung und erbeutete den bisherigen Erkenntnissen zufolge etwas Bargeld. Zudem richtete er einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. In allen Fällen ermittelt die Polizei und wird von Spezialisten der Spurensicherung unterstützt.