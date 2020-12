1 Schwere Verletzungen erlitt ein 61-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Daniel Bockwoldt

Ein 61-jähriger Mann hat sich bei einem Sturz von seinem Fahrrad am Donnerstagmorgen in Reichenbach (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen zugezogen.

Reichenbach - Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 61-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Donnerstagvormittag erlitten. Der Mann war laut Polizeiangaben kurz nach neun Uhr auf der Kanalstraße in Richtung Heinrich-Otto-Straße unterwegs. An der dortigen Einmündung stürzte er beim Abbiegen nach links von seinem Rad. Der 61-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.