1 Die Wohnungen auf dem früheren Starmix-Areal (links) sind keine Schnäppchen. Auf der anderen Straßenseite bietet die Siedlungsbau Neckar-Fils Mietwohnungen zu günstigeren Preisen an. Foto: Roberto Bulgrin

Die Kommune ist stolz auf ihre Innenentwicklung. Doch Vieles, was momentan gebaut wird, richtet sich eher an Menschen mit großem Geldbeutel.















Richtig teuer dürfte das Wohnen auf dem früheren Starmix-Gelände werden. Dort hat eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Phoenix Real Estate Development unter der Überschrift „Das Domizil“ den alten Querbau kernsaniert und zu 44 Wohnungen umgewandelt sowie weitere 22 Wohnungen in zwei vorgelagerten Neubauten errichtet. Innerhalb kürzester Zeit gingen die Wohnungen weg. Käuferin ist eine Esslinger Investorengruppe. Nun geht es an die Vermietung, um die sich die Immobilienmaklerin Senta Hoffmann kümmert. „Ich bin sehr zufrieden. 60 Prozent sind bereits vermietet,“ sagt die Immobilienfachfrau, die von ihrem Reichenbacher Büro an der Ecke Schiller- und Stuttgarter Straße direkt auf die Immobilen blickt.