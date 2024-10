Reichenbach ist seine Heimat: Apostolos Zisakis bewirbt sich als Bürgermeister

1 Apostolos Zisakis sieht viel Potenzial in Reichenbach – und viel Sanierungsbedarf. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Der Immobilienmakler und Bambinitrainer beim VFB-Reichenbach, Apostolos Zisakis, möchte seinen Heimatort als Bürgermeister voran bringen. Die marode Infrastruktur bei Straßen und Wegen sollte dringend saniert werden, fordert der Kandidat.











Mehrfach öffnet sich die Tür, und Apostolos Zisakis springt auf, um Besucher zu begrüßen, und er winkt, wenn Passanten vor dem Schaufenster stehen bleiben und auf ihn aufmerksam werden. „Können Sie in einer halben Stunde noch mal vorbeikommen?“, fragt der agile Reichenbacher einen älteren Herrn. „Ich bekomme viele positive Reaktionen. Die Menschen wollen mit mir sprechen“, beschreibt Zisakis die Erfahrungen in seinem Wahlkampfbüro, in dem er montags bis freitags in der Hauptstraße von 9 bis 12 Uhr seine Bürgersprechstunde anbietet.