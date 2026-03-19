Reichenbach im Kreis Esslingen: Zwei Unfälle an der gleichen Kreuzung

1 In Reichenbach ereigneten sich kurz nacheinander zwei Unfälle. Foto: picture alliance/dpa

In Reichenbach (Kreis Esslingen) krachte es am Donnerstag an der gleichen Stelle gleich zwei Mal.











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﻿In Reichenbach (Kreis Esslingen) ereigneten sich am Donnerstagvormittag an derselben Kreuzung zwei Verkehrsunfälle unmittelbar nacheinander. Es waren mehrere Personen daran beteiligt. Es blieb aber bei Blechschäden.

Wie die Polizei mitteilte, kollidierte kurz vor halb zehn Uhr zunächst ein 19-jähriger Autofahrer mit einer gleichaltrigen Motorradfahrerin.Demnach fuhr der junge Mann auf der Paulinenstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Karlstraße übersah er trotz Stoppschilds die von links kommende Frau. Er nahm ihr die Vorfahrt, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die Motorradfahrerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen, die keine sofortige ärztliche Versorgung erforderten, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Polizei schätzt Gesamtschaden auf 10 000 Euro

Gegen 9.35 Uhr fuhr wenig später ein 60-jähriger Autofahrer mit seinem Citroën auf den Mercedes-Benz eines 77-Jährigen auf. Der 77-Jährige hatte zuvor an der Stoppstelle angehalten, was der nachfolgende Fahrer zu spät bemerkte. Beide Unfälle ereigneten sich an derselben Kreuzung. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 10 000 Euro.