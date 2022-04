1 Wer die Dieselspur verursacht hat, ist derzeit noch unklar. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagvormittag in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) auf einer Dieselspur ausgerutscht und gestürzt. Die Polizei sucht Zeugen.















Am Samstagvormittag ist ein Motorradfahrer wegen einer Dieselspur in der Stuttgarter Straße in Reichenbach an der Fils gestürzt. Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Motorrad die Schillerstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr zur Stuttgarter Straße erkannte er laut Polizeiangaben eine Dieselspur zu spät und stürzte. Herbei zog sich der 63-Jährige leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Esslingen bittet um Hinweise

Die Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben, dass ein bislang unbekannter Fahrer vermutlich von einer nahe gelegenen Tankstelle losfuhr und über die Stuttgarter Straße, Ulmer Straße bis zur Filsstraße erhebliche Mengen Diesel verlor.

Die Feuerwehr Reichenbach streute die Dieselpur ab. Das Polizeirevier Esslingen, erreichbar unter Telefon 0711/3990-330, sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.