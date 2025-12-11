Reichenbach im Kreis Esslingen: „Groteske rechtliche Situation“ – warum Mobiliar im Wald ein Problem wäre

„Groteske rechtliche Situation“ – warum Mobiliar im Wald ein Problem wäre

1 Gedenkstein und „grünes Brett“ im Lützelbachtal Foto: aia

Es ist doch eigentlich eine nette Idee: Sitzbänke, Balancierbalken oder eine Murmelbahn im Wald. Der Reichenbacher Bürgermeister erklärt, warum er das kritisch sieht.











Der Wald ist ein wunderbarer Naherholungsraum und die Liste „Miteinander für Reichenbach“ (MfR) würde das gerne noch mehr ins Bewusstsein rücken. Sie hatte im Zug der Haushaltsberatungen 2025 beantragt, den Wald mit Elementen wie einem Baumlehrpfad, einem Grillplatz oder einem Skulpturenpark noch attraktiver zu gestalten. Der Antrag wurde jetzt im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) beraten und ist zwar nicht durchgefallen, aber auf Eis gelegt.