Reichenbach im Kreis Esslingen: „Groteske rechtliche Situation“ – warum Mobiliar im Wald ein Problem wäre
1
Gedenkstein und „grünes Brett“ im Lützelbachtal Foto: aia

Es ist doch eigentlich eine nette Idee: Sitzbänke, Balancierbalken oder eine Murmelbahn im Wald. Der Reichenbacher Bürgermeister erklärt, warum er das kritisch sieht.

Der Wald ist ein wunderbarer Naherholungsraum und die Liste „Miteinander für Reichenbach“ (MfR) würde das gerne noch mehr ins Bewusstsein rücken. Sie hatte im Zug der Haushaltsberatungen 2025 beantragt, den Wald mit Elementen wie einem Baumlehrpfad, einem Grillplatz oder einem Skulpturenpark noch attraktiver zu gestalten. Der Antrag wurde jetzt im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) beraten und ist zwar nicht durchgefallen, aber auf Eis gelegt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.