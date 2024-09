Reichenbach: Feuerwerkskörper entzünden Mülltonne an Schule

Feuerwerkskörper entzünden Mülltonne an Schule

1 2021 gab es bereits einen Feuerwehreinsatz an der Realschule. (Archivbild) Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Ein bislang och unbekannter Täter warf mehrere Feuerwerkskörper in Mülltonnen auf dem Schulgelände der Realschule in Reichenbach. Die Feuerwehr musste anrücken.











Eine Mülltonne auf dem Gelände der Realschule Reichenbach in der Schulstraße ist laut Polizeiangaben am Mittwochnachmittag in Brand gesetzt worden.

Ein bislang unbekannter Täter warf gegen 17 Uhr mutmaßlich mehrere Feuerwerkskörper in zwei Mülltonnen auf der Rückseite der Schule.

Hierdurch wurde laut der Polizei eine Plastiktonne in Brand gesetzt, worauf das geschmolzene Plastik in einen Lichtschacht floss. Die zweite Mülltonne wurde nicht beschädigt. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Der Schaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen übernommen.