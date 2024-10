Reichenbach: Bernhard Richter bewirbt sich für eine fünfte Amtszeit

1 Bernhard Richter möchte Bürgermeister in Reichenbach bleiben. Foto: Roberto Bulgrin

Der Verwaltungsfachmann Bernhard Richter bewirbt sich zum fünften Mal für den Posten als Bürgermeister in Reichenbach. Wichtige Weichenstellungen möchte er gerne noch umsetzen.











Seit 32 Jahren hält Bernhard Richter die Fäden im Reichenbacher Rathaus fest in der Hand. Als Verwaltungschef der Filstalgemeinde ist er für 260 Mitarbeitende zuständig. Mit 60 Jahren will es der gebürtige Kirchheimer in seiner Wahlheimat Reichenbach, wo er sich für eine fünfte Amtszeit bewirbt, noch einmal wissen. Das habe er auch mit Ehefrau Sabine Weidenbacher-Richter so abgesprochen, die im Verwaltungsteam als stellvertretende Hauptamtsleiterin agiert. Kennengelernt hatten sich die beiden einst bei der Arbeit im Rathaus, bestätigt der Vater von drei erwachsenen Töchtern, der gerne asiatisch kocht, fotografiert und reist.