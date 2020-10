Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

In Reichenbach (Kreis Esslingen) ist es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft gekommen.

Reichenbach - Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Donnerstag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Bruckwasen ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, soll ein 23-Jähriger von sechs seiner Mitbewohner angegriffen und geschlagen worden sein. Der Angegriffene wurde nicht verletzt.