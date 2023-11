Reichenbach an der Fils: Zwei Personen bei Unfall verletzt

1 Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro. (Symbolfoto) Foto: imago images/www.imago-images.de

In Reichenbach (Kreis Esslingen) wurden am Sonntag zwei Personen bei einem Unfall verletzt. Ein 79-Jähriger hatte die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet.











Link kopiert

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Reichenbach (Kreis Esslingen) an der Kreuzung der Ulmer Straße zur Hauptstraße wurden zwei Personen leicht verletzt und der Schaden beläuft sich auf circa 8 000 Euro. Der Unfall wurde laut Polizei durch eine missachtete Vorfahrt verursacht. Ein 79-jähriger Fahrer eines Skoda Fabia wollte gegen 16.45 Uhr von der Moltkestraße nach links in die Ulmer Straße einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 51-jährigen, der mit seinem Mercedes von links kam. Der Fahrer des Mercedes und seine 50-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, benötigten jedoch vor Ort keine medizinische Behandlung.