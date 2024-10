Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen): Autofahrer kommt von Straße ab – Strecke zeitweise gesperrt

Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen)

7 Der Volvo prallte gegen einen Baum. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Zu einem schweren Autounfall ist es am Montagabend in Reichenbach an der Fils im Kreis Esslingen gekommen. Der Fahrer war laut Angaben der Polizei alkoholisiert.











Zu einem schweren Unfall ist es am späten Montagabend am Ortsausgang Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) gekommen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, war ein Volo-Fahrer gegen 22.45 Uhr am Montagabend auf der Stuttgarter Straße in Richtung Plochingen unterwegs, als er nach Angaben der Polizei mutmaßlich wegen erhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam.

Dort prallte das Fahrzeug auf einen Baum, wurde durch den Aufprall gedreht und blieb schließlich auf der linken Seite liegen. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Mann bei dem Unfall nicht verletzt, Einsatzkräfte des DRK brachten ihn jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus.

Fahrer war alkoholisiert

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, war der Fahrer alkoholisiert. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab. Die Ermittlungen dauern an. Zum entstandenen Schaden machte die Polizei bislang keine Angaben.

Aufgrund des Unfalls war der Streckenabschnitt auf der Stuttgarter Straße in Richtung Plochingen am Montagabend für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Laut Angaben des Polizeisprechers wurde die Fahrbahn um 0.23 Uhr wieder freigegeben.