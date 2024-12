Reichenbach an der Fils: Haus in Flammen – zwei Menschen sterben

Haus in Flammen – zwei Menschen sterben

Reichenbach an der Fils

1 Bei einem Brand in Reichenbach sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Foto: SDMG/SDMG / Kern

Am Abend bemerken Anwohner dichten Rauch aus einem Haus. Die alarmierte Feuerwehr kann die Bewohner herausholen, doch die Hilfe kommt zu spät.











Bei einem Brand in Reichenbach an der Fils (Landkreis Esslingen) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei schrieb von „einem Gebäudebrand mit tragischen Folgen“. Die 72-jährige Frau und der 78-jährige Mann wurden von Rettungskräften zunächst schwer verletzt aus dem brennenden Haus in der Bismarckstraße geholt, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war gegen 22.20 Uhr gemeldet worden, Anwohner hatten dunklen Rauch bemerkt, der aus dem Gebäude drang.

Die Feuerwehr war gegen 22.20 Uhr alarmiert worden. Foto: SDMG/SDMG / Kern

Großaufgebot im Einsatz

Die beiden Senioren starben den Angaben zufolge noch vor Ort. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Gebäude auf 250.000 Euro. Ermittler der Kripo nahmen noch in der Nacht die Arbeit auf, die Ursache für das Feuer muss noch geklärt werden.

Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort.