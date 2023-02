1 Die Polizei musste am Mittwochabend zu einem Unfall in Reichenbach ausrücken (Symbolfoto). Foto: IMAGO//Fotostand / Gelhot

Ein Unfall am Mittwoch in Reichenbach (Kreis Esslingen) hat neben vier beschädigten Autos und fast 20 000 Euro Schaden auch drei Verletzte gefordert. Wie kam es zum Zusammenstoß?















Link kopiert

Bei einem Unfall in Reichenbach (Kreis Esslingen) wurden am Mittwochabend drei Personen verletzt, eine Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 18-Jähriger war gegen 22 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Ortsmitte auf der Wagnerstraße gefahren. An der Kreuzung Blumenstraße missachtete er laut Polizeiangaben die Vorfahrt einer 56-Jährigen, die mit ihrem Auto von links kam. Auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 56-Jährigen nach links geschleudert und prallte dort gegen ein geparktes Auto, das gegen einen weiteren Wagen geschoben wurde.

Der Wagen des Unfallverursachers wurde nach rechts abgewiesen und blieb an einer Straßenlaterne stehen. Sowohl der 18-jährige Unfallverursacher, als auch die 56-jährige Fahrerin, sowie ihr 19-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Die 56-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Schaden auf 19 500 Euro.