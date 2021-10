1 Esslingen ist die Wahlheimat des Regisseurs Jürgen Lingmann. Foto: Roberto Bulgrin

Mit Fechten und Kämpfen auf der Bühne hat der Regisseur Jürgen Lingmann Erfahrung. Der Profi arbeitet in ganz Deutschland und mit den Laien vom Naturtheater Grötzingen.















Link kopiert

Aichtal/Esslingen - Konzentriert und leidenschaftlich hat der Regisseur Jürgen Lingmann mit dem Laienensemble des Naturtheaters Grötzingen an den Kampfszenen für das Familienstück „Robin Hood“ gefeilt. Das ist für den Schauspieler, der an der damaligen Hochschule für Schauspiel „Hans Otto“ in Leipzig – damals noch in der DDR – sein Diplom gemacht hat, gerade mit einem Freizeitensemble herausfordernd. Das Publikum mit spektakulären Einlagen zu verblüffen, das gehört für ihn zu einem spannenden Freilichtspektakel. Doch Kampfszenen sind nach seinen Worten auch besonders schwierig. Mit Stockkämpfen hat er da an der Naturbühne in dem Aichtaler Stadtteil einen guten Weg gefunden.