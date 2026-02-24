Regisseur des VfB Stuttgart: Angelo Stillers Einsatz gegen Celtic Glasgow wackelt

1 Angelo Stillers Einsatz gegen Celtic Glasgow in der Europa League am Donnerstag ist aus mehreren Gründen fraglich. Foto: Baumann/Julia Rahn

Hinter dem Einsatz von Angelo Stiller im Rückspiel gegen Celtic Glasgow steht ein Fragezeichen. Beim Dienstagstraining musste der 24-Jährige pausieren. Wie geht es mit ihm weiter?











Das medizinische Bulletin der VfB-Teamärzte bereitet dem Cheftrainer Sebstian Hoeneß in Bezug auf Angelo Stiller, seinen verlängerten Arm auf dem Platz, keine größeren Sorgenfalten. Beim Bundesliga-Gastspiel in Heidenheim hatte der defensive Mittelfeldmann Mitte der zweiten Halbzeit einen Schlag aufs Knie bekommen – und wurde daher ausgewechselt. Doch es ist nichts Strukturelles geschädigt im Knie Stillers. Das ist die gute Nachricht.

Allerdings musste der Sechser an diesem Dienstag beim Training aussetzen, was zeigt, dass er kurzfristig noch nicht über den Berg ist. Während die Kollegen auf dem Clubgelände auf dem Platz standen, ließ sich Stiller individuell behandeln. Mit Blick auf das Play-off-Rückspiel an diesem Donnerstag (18.45 Uhr) gegen Celtic Glasgow ist er also ein Wackelkandidat – und dies nicht nur aus gesundheitlichen Gründen.

Aufgrund des deutlichen Sieges im Hinspiel in Schottland mit 4:1 wird erwartet, dass Sebastian Hoeneß am Donnerstag die Rotationsmaschine anschmeißt. Wie umfangreich die Personalwechsel ausfallen, wird sich noch zeigen. Allerdings würde sich auch aus Gründen der Belastungssteuerung inmitten der englischen Wochen anbieten, gegen Celtic auf Stiller zu verzichten.