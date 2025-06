Regionalexpress nach Heilbronn: Hund beißt zweijährigem Kind ins Gesicht

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In einem Regionalexpress in Baden-Württemberg wird eine Zweijährige von einem Hund ins Gesicht gebissen. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

In einem Regionalexpress in Baden-Württemberg ist eine Zweijährige von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Wie die Bundespolizei in Stuttgart am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag auf einer Fahrt von Nordheim nach Heilbronn. Laut Zeugen sei das Kind im Zug umhergelaufen und dabei auch an einem angeleinten Hund ohne Maulkorb vorbeigekommen.

Das Tier habe dem Mädchen „beim Vorbeilaufen unmittelbar in das Gesicht gebissen“ und ihm Verletzungen zugefügt, hieß es weiter. In Heilbronn habe die Hundehalterin mit dem Tier den Zug verlassen und sei verschwunden.

Zeugen beschrieben die Frau als etwa 30 Jahre alt, korpulent und 1,70 Meter groß. Sie soll zur Tatzeit ein schwarzes Tanktop und eine schwarze kurze Hose getragen haben. Der Hund soll etwa kniehoch gewesen sein und hatte ein grau/schwarzes Fell. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise auf die Frau geben können, werden gebeten, sich unter der 0711/870-350 mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen.