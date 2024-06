Regionalwahl 2024 Stuttgart: So steht es bei der Regionalwahl

1 Wie hat die Region Stuttgart bei der Regionalwahl abgestimmt? Hier berichten wir es. Foto: ZGS/Montage:Ruckaberle

Noch werden die Ergebnisse der Regionalwahl in der Region Stuttgart ausgezählt. Abonnieren Sie unser Wahlergebnis-Update, um als Erste zu erfahren, wer gewonnen hat.













Die Region Stuttgart wählt am Sonntag eine neue Regionalversammlung. Abgestimmt wird in Stuttgart sowie den Kreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg sowie Rems-Murr. Die Auszählung dauert noch an, die Ergebnisse werden am späten Sonntagabend erwartet.

Hier berichten wir, sobald er verfügbar ist, einen Zwischenstand – zunächst die Stimmenanteile sowie die Gewinne und Verlust der Parteien und die Wahlsieger in den Gemeinden der Region Stuttgart, später auch die Sitzverteilung.

Regionalwahl: der aktuelle Stand

Nach aktuellem Auszählungsstand verteilen sich die Stimmen auf die Parteien wie folgt:

Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer? Bei der Regionalwahl 2019 waren Grüne und CDU die Gewinner vor den Freien Wählern und der SPD.

Gewinner und Verlierer

Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile 2024 nach aktuellem Auszählungsstand verglichen mit den Endergebnissen von 2019.

Die Regionalversammlung wird in allen Gemeinden der Region Stuttgart gewählt. Die jeweiligen Favoriten unterscheiden sich von Ort zu Ort.

Wer vor Ort gewonnen hat

Die folgende Karte füllt sich mit jeder fertig ausgezählten Gemeinde. Sie zeigt, welche Partei in welcher Gemeinde die meisten Stimmen geholt hat.

Sobald alle Stimmen ausgezählt sind, zeigen wir in diesem Beitrag auch die Sitzverteilung in der neu gewählten Regionalversammlung.

So steht es bei den anderen Wahlen

Neben den Ergebnissen zur Regionalwahl berichten wir den aktuellen Zwischenstand der Europawahl in Baden-Württemberg hier. Im Laufe des Montags werden die ersten Ergebnisse der Kreistagswahl erwartet, Sie finden sie in dieser Übersicht. Die Zwischenergebnisse der Gemeinderatswahl versammeln wir in diesem Text. Besonders ausführlich berichten wir über die Gemeinderatswahl in Stuttgart, und zwar in diesem Beitrag. Ein erster Stuttgarter Zwischenstand wird für Montag gegen 17 Uhr erwartet.

In der Region Stuttgart wird die Europawahl zuerst ausgezählt, dann die Regionalwahl, anschließend folgen die Kreistags- und Gemeinderatswahl.