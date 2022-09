Erneuter Bahn-Warnstreik am Dienstag

Regionalverkehr in Baden-Württemberg

1 Bereits am 8. September gab es einen Warnstreik in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der Regionalverkehr der Bahn in Baden-Württemberg wird am Dienstag erneut kurzfristig beeinträchtigt. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat zu einem Warnstreik aufgerufen.















Link kopiert

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat kurzfristig zu einem neuen Warnstreik bei den Bahnunternehmen SWEG und SBS im Südwesten aufgerufen. Die Arbeitskampfaktion solle am Dienstag (20. September) von 5 Uhr bis 17 Uhr dauern, teilte die Gewerkschaft am Montagabend in einer Mitteilung mit. Zu den Forderungen der GDL zähle eine Einmalzahlung von 3 000 Euro wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten.

Bereits am 8. September hatte ein Warnstreik der Gewerkschaft GDL in Baden-Württemberg den Regionalverkehr beeinträchtigt. Bei der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) kam es dabei nur vereinzelt zu streikbedingten Ausfällen, wie das Unternehmen mitgeteilt hatte. Bei der SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS), dem ehemaligen Bahnunternehmen Abellio Rail Baden-Württemberg, wurden demnach im Stuttgarter Netz 16 Prozent der Tageskilometer nicht angeboten.

Lesen Sie auch Gewerkschaft der Lokführer macht Druck Forderung nach 3000 Euro ärgert SWEG Die Andeutung von neuen Streiks durch die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) sorgt für Empörung des Verkehrskonzerns SWEG in Baden-Württemberg.

Das Unternehmen SWEG war am Abend kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die SBS hatte zuvor Gehaltserhöhungen angekündigt. Unabhängig von den Verhandlungen mit der GDL erhalten die Beschäftigten demnach rückwirkend zum Jahresbeginn eine Erhöhung von 4,8 Prozent bei den Monatstabellenentgelten, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Hinzu kämen Erhöhungen bei Zulagen für das Arbeiten bei Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen.