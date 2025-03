Regionale Bands, die schon für Furore sorgten: The Last Bash und The Art of Boys im Kuckucksei

The Last Bash und The Art of Boys im Kuckucksei

1 Die Band „The Last Bash“ aus Kirchheim ist schon auf dem Southside-Festival aufgetreten. Foto: The Last Bash/Promo

Die einen sind beim Southside-Festival aufgetreten, die anderen hatten bereits einen Smash-Hit: Mit „The Last Bash“ (Kirchheim, Kreis Esslingen) und „The Art of Boys“ (Stuttgart) treten zwei Bands aus der Region im Nürtinger Kuckucksei auf, die in den vergangenen Jahren für Furore sorgten.











Die Indie-Band The Last Bash feierte vor zwei Jahren einen ihrer größten Erfolge, als sie beim bekannten Southside-Festival in Tuttlingen auftrat. Die vier Kirchheimer Musiker treten nun in Nürtingen auf: An diesem Samstag, 8. März, beginnt um 20.30 Uhr das Konzert im Club Kuckucksei.

„The Last Bash“ verbinde Indie-Pop mit einer Rock’n’Roll-Attitüde, kündigen die Veranstalter die Band an. Das Ergebnis sei eine einzigartige Nische, die die Band selbst als „IndieTude“ bezeichne und das Lebensgefühl einer getriebenen Generation widerspiegele.

Die Band bezeichnet bekannte Gruppen wie „Arctic Monkeys“, „The Killers“ und „The Strokes“ als Inspiration. 2023 setzten sie sich beim „Road To The Mainstage Contest“ von Firestone gegen hunderte Konkurrenten durch, spielten auf dem Southside Festival und nahmen ihre Single in Paris auf.

„The Art of Boys“ sind für „Head Bang Head“ bekannt

Als Support treten „The Art of Boys“ auf, ein Rock-Duo aus Stuttgart, das bereits vor einigen Jahren mit dem Song „Bang Head Bang“ deutschlandweit für Aufmerksamkeit sorgte. Laut Veranstalter entzogen sich die Musiker aus privaten Gründen aber schnell dem Interesse großer Labels. „The Art of Boys klingen frisch, mächtig und extrem catchy. Hört sich an nach New York, Tokio oder Bristol, ist aber lupenreiner Sound aus Stuttgart von zwei Burschen, die von einmaligen Talenten zu wegweisenden Musikern gereift sind“, urteilen die Programmmacher des Kuckucksei auf der Webseite.

Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es vorab bei Easy Ticket und Eventim sowie an der Abendkasse.