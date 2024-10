Regionalbahnlinie soll zuverlässiger fahren: Die WEG wird neuer Betreiber der Teckbahn

1 Die Teckbahn soll zuverlässiger fahren. Foto: Ines Rudel

Genervte Pendler atmen auf: Die DB Regio steigt aus, dafür bedient ab dem 15. Dezember dieses Jahres das private Eisenbahnunternehmen die Strecke zwischen Kirchheim und Oberlenningen (Kreis Esslingen).











Die DB Regio wird den Betrieb auf der Teckbahn ab dem 15. Dezember dieses Jahres an die Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft (WEG) vergeben. Das hat der Verband Region Stuttgart in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses bekannt gegeben. Die WEG mietet demnach die bisher eingesetzten Regio-Shuttle-Fahrzeuge von DB Regio an, stellt das Personal und übernimmt die Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten.