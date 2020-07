1 Regionalpräsident Thomas Bopp und ein Modell der neuen S-Bahn. Ende 2021 soll der erste richtige Zug fahren. Foto: Lichtgut/Piechowski

Sie ist das Rückgrat des Nahverkehrs in der Region: die S-Bahn. Seit Jahrzehnten sind die Fahrzeuge im bahntypischen Verkehrsrot lackiert. DB Regio und Region planen eine neue Farbgebung und ein neues Design. Wie sieht die S-Bahn der Zukunft aus?

Stuttgart - Seit mehr als 20 Jahren sind die S-Bahnen in der Region Stuttgart rot lackiert. Das wird sich ändern. Der Verkehrsausschuss der Regionalversammlung hat am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen, dass die S-Bahnen ein neues Design erhalten. Die Grundfarbe der Fahrzeuge wird ein helles Lichtgrau, die Türen sind in schwarzgrau abgehoben und besondere Bereiche werden auffällig farbig markiert – in blau und gelb. Die 58 neuen S-Bahnen, die in den nächsten Jahren gekauft werden, erhalten schon das neue Kleid, der bestehende Fuhrpark mit 157 S-Bahnen wird nach und nach während der turnusgemäßen Neulackierungen umgestaltet. Dafür gibt die DB Regio als Betreiber der S-Bahn 170 Millionen Euro aus. Der Verband Region Stuttgart ist der Aufgabenträger. „Die ersten Züge im hellgrauen Design sollen ab Ende 2021 auf die Schienen kommen“, sagt Regionaldirektorin Nicola Schelling.