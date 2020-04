Polizei steigt in Zeppelin und kontrolliert Corona-Verstöße von oben

1 Die Polizei in der Region Bodensee-Oberschwaben hebt auf der Suche nach Corona-Sündern ab. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Kästle

Im Kampf gegen Corona-Sünder hebt die Polizei im Raum Bodensee-Oberschwaben ab. Die Beamten beobachten von einem Zeppelin aus, ob sich die Menschen an die Regeln halten.

Ravensburg - Die Polizei hebt ab: Beamte kontrollieren am Osterwochenende von Bord eines Zeppelins aus, ob sich die Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben an die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus halten.

Coronavirus-Update 7 mit Klaus Zintz:

Dem Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer zufolge können die Polizisten aus dieser Höhe Menschengruppen im öffentlichen Raum viel besser als vom Streifenwagen aus erkennen. Zudem eigne sich der Zeppelin NT wegen seines leisen Flugs besonders für eine derartige Mission, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die Deutsche Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen stellt das Luftschiff für den Einsatz zur Verfügung. Geplant sind mehrere Flüge von Karfreitag bis Ostermontag.