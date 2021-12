1 Thomas Bopp, der Vorsitzende des Verbands Region Stuttgart (links) und Plochingens Bürgermeister Frank Buß haben den neuen Regiorad-Standplatz am Teckplatz auf dem Stumpenhof seiner Bestimmung übergeben. Foto: /Karin Ait Atmane

Die Regiorad-Stationen am Teckplatz und in den Lettenäckern sind eröffnet worden. Die Stadt Plochingen nutzt die Förderung durch den Verband Region Stuttgart für weitere Leihradstationen.















Link kopiert

Plochingen - Die „letzte Meile“ vom Plochinger Bahnhof an den Zielort mit dem Zweirad zurücklegen: Das ist jetzt auch für die Plochinger Stadtteile Stumpenhof und Lettenäcker attraktiv. Seit Mittwoch sind dort zusätzliche Regiorad-Stationen in Betrieb, an denen man Pedelecs und andere, „normale“ Fahrräder ausleihen und wieder abgeben kann.