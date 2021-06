So begründet Kretschmann Lockerungen bei der Maskenpflicht

1 Ministerpräsident Kretschmann und Gesundheitsminister Lucha stellten sich den Fragen der Journalisten. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Schüler im Südwesten sollen wieder mehr aufatmen dürfen – ohne Maske. Für Fußballfans soll es indes keine Lockerungen geben. Wie Ministerpräsident Kretschmann das begründet, erfahren Sie im Liveticker der Landespressekonferenz zum Nachlesen.

Stuttgart - Die Inzidenzen sinken, es wird eifrig geimpft im Land – und die Rufe nach weiteren Lockerungen in der Corona-Krise werden lauter. Am Dienstag haben sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ausführlich zur aktuellen Corona-Lage in Baden-Württemberg geäußert.

Was sie verkündeten, war wegweisend: Denn besonders Schüler haben unter den Corona-Beschränkungen gelitten. Nun sollen sie wieder mehr aufatmen dürfen – ohne Maske. Für Fußballfans soll es indes keine Lockerungen geben. Hier können Sie den Liveticker zur Landespressekonferenz nachlesen: