Das Sozialministerium wird ab Jahresende für das Landesgesundheitsamt zuständig sein. Das Regierungspräsidium in Stuttgart verliert damit eine seiner wichtigen Behörden.

Stuttgart - Das Landesgesundheitsamt wird am Ende des Jahres aus der Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Stuttgart gelöst und in das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration eingegliedert. Dies hat das Landeskabinett in Stuttgart beschlossen. „Durch die Eingliederung des Landesgesundheitsamts in das Ministerium stellt die Landesregierung die Weichen für eine Stärkung und Neustrukturierung der fachlichen Expertise im Gesundheitsbereich“, erklärte Minister Manne Lucha den Schritt. Man verspreche sich davon klarere Strukturen und die Bündelung von Zuständigkeiten im öffentlichen Gesundheitsdienst.