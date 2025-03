Regierungsbildung: Nächste schwarz-rote Sondierungen zu Wochenbeginn

1 CDU, CSU und SPD wollen am Montag wieder zusammenkommen. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Nach der Bundestagswahl wollen Union und SPD Chancen und Wege für eine Koalition ausloten. Nach dem Auftakt soll es jetzt zügig weitergehen.











Berlin - Die Gespräche zwischen Union und SPD über die Bildung einer neuen Bundesregierung sollen gleich zu Wochenbeginn fortgesetzt werden. Nach Informationen der "Welt", die zuerst berichtete, und der Deutschen Presse-Agentur ist für Montag eine nächste Sondierungsrunde vorgesehen.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten am vergangenen Freitag Gespräche über eine Koalition nach der Bundestagswahl aufgenommen. Die drei Parteien sprachen von einer offenen und konstruktiven Atmosphäre und kündigten an, dass sich die Sondierungsrunde in der neuen Woche wieder treffen werde. Als Termine waren zunächst Dienstag oder Donnerstag im Gespräch gewesen.