Regierung in Baden-Württemberg

1 Will eine neue Regierung bilden: Winfried Kretschmann Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Grünen besetzen nach ihrem Wahlsieg sechs Fachressorts, die CDU behält fünf. Fest steht nun auch, dass die Grünen das Kultusministerium übernehmen.

Damit können die Grünen nach ihrem Wahlsieg sechs Fachressorts besetzen, die CDU behält fünf, erfuhr die dpa am Dienstagabend am Rande der Beratungen der Parteispitzen in Stuttgart. Fest steht demnach nun auch, dass die Grünen das Kultusministerium übernehmen.