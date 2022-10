Formel 1 Reifentest-Training in Austin: Leclerc vorn

Charles Leclerc hat im zweiten Freien Training auf dem Circuit of the Americas in Austin die schnellste Runde gedreht.Der Ferrari-Pilot aus Monaco verwies in der diesmal 90 Minuten langen Einheit Valtteri Bottas aus Finnland im Alfa Romeo auf den zweiten Platz.